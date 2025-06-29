Сийярто: США отменили связанные с АЭС «Пакш-2» санкции
США отменили санкции, связанные с АЭС в городе Пакш в Венгрии, строительство может быть продолжено, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
Санкции были введены предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом, которая рассматривала Венгрию как врага, заявил Сийярто. Ограничения, по его словам, поставили под угрозу долгосрочное надежное энергоснабжение республики, продолжение расширения АЭС «Пакш» стало «практически невозможным». Но после возвращения в Белый дом Дональда Трампа правительство США отменила введенные в ноябре 2024 г. меры, сказал министр.
«С расширением АЭС “Пакш” Венгрия сможет самостоятельно производить большую часть электроэнергии, необходимой для работы страны и экономики, с середины следующего десятилетия», – сказал он.
Министр добавил, что производство крупного оборудования, необходимого для атомной электростанции, продолжается в России и Франции. Он подчеркнул, что если бы инвестиции не удалось возобновить, то в ближайшие годы венгерскому народу пришлось бы тратить в несколько раз больше на коммунальные услуги.
АЭС в городе Пакш была построена по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России. В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям.
В результате строительства новых блоков, как сообщалось, мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт. В августе 2023 г. Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2».