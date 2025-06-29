Сийярто: США отменили связанные с АЭС «Пакш-2» санкции

Министр добавил, что производство крупного оборудования, необходимого для атомной электростанции, продолжается в России и Франции. Он подчеркнул, что если бы инвестиции не удалось возобновить, то в ближайшие годы венгерскому народу пришлось бы тратить в несколько раз больше на коммунальные услуги.