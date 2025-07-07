Минпромторг прогнозирует рост рынка БПЛА в России до 46 000 единиц к 2030 году

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» реализуется с 1 января 2024 г. и касается перспективы развития рынка до 2030 г. В рамках инициативы должны проводиться мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих, средств защиты от противоправного применения БАС и развитию инфраструктуры.