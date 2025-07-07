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Минпромторг прогнозирует рост рынка БПЛА в России до 46 000 единиц к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. продажи на российском рынке беспилотников вырастут до более 46 000 единиц в год, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании министров промышленности стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе выставки «Иннопром», передает агентство «Прайм».

«Основная наша задача – обеспечить к этому времени долю отечественных систем в общем объеме спроса – свыше 70% и достигнуть уровня технологической независимости – свыше 80%», – отметил министр.

Глава ведомства также подчеркнул перспективы сотрудничества России в этой области с государствами ШОС. Среди направлений для совместной работы он назвал цифровые платформы, новые материалы, инфраструктуру эксплуатации беспилотных систем и сценарии по их применению.

В конце июня стало известно, что в Краснодарском крае создадут производство радиоуправляемых беспилотников, в которое инвестируют 750 млн руб. Завод будет выпускать 500 единиц продукции ежегодно и создаст 150 новых рабочих мест.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» реализуется с 1 января 2024 г. и касается перспективы развития рынка до 2030 г. В рамках инициативы должны проводиться мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих, средств защиты от противоправного применения БАС и развитию инфраструктуры.

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