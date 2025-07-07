Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Путин подписал два упрощающих продажу долей в ООО закона

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй дополняет закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оба принятых документа направлены на упрощение продажи долей в ООО и размещены на официальном сайте опубликования правовых актов.

Закон с изменениями в ГК вступает в силу через 10 дней после его опубликования, второй документ начнет действовать с 1 сентября 2025 г.

Законы, подписанные президентом РФ, позволяют включить в устав компании положения о неприменении преимущественного права покупки доли, а также добавляют в ГК фразу: «если уставом общества не предусмотрено иное» – после указания возможности участников ООО воспользоваться первоочередным правом покупки.

В соответствии с текущим законодательством преимущество при покупке доли в ООО имеют его участники. Предложение о приобретении они могут принять в течение 30 дней либо написать отказ. Только после этого долю может купить третье лицо.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных