Путин подписал два упрощающих продажу долей в ООО закона
Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй дополняет закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оба принятых документа направлены на упрощение продажи долей в ООО и размещены на официальном сайте опубликования правовых актов.
Закон с изменениями в ГК вступает в силу через 10 дней после его опубликования, второй документ начнет действовать с 1 сентября 2025 г.
Законы, подписанные президентом РФ, позволяют включить в устав компании положения о неприменении преимущественного права покупки доли, а также добавляют в ГК фразу: «если уставом общества не предусмотрено иное» – после указания возможности участников ООО воспользоваться первоочередным правом покупки.
В соответствии с текущим законодательством преимущество при покупке доли в ООО имеют его участники. Предложение о приобретении они могут принять в течение 30 дней либо написать отказ. Только после этого долю может купить третье лицо.