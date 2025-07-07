Путин подписал два упрощающих продажу долей в ООО закона

Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй дополняет закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оба принятых документа направлены на упрощение продажи долей в ООО и размещены на официальном сайте опубликования правовых актов.