Генпрокуратура проверит обоснованность увеличения цен на услуги такси
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить процесс увеличения стоимости услуг такси на фоне ограничений работы мобильной связи и интернета в российских регионах, сообщила пресс-служба ведомства.
В публикации отмечено, что прокуратура получает жалобы граждан на то, что цены на такси неоправданно «взвинчиваются» при перебоях в работе интернета. Краснов посчитал необходимым проверить законность таких действий перевозчиков. Кроме того, он призвал прокуроров обратить внимание на наличие сговоров в этой области.
По всей России в ряде регионов вводятся ограничения на работу мобильного интернета и связи на фоне опасности налета украинских беспилотников.
В начале июня стало известно, что в Краснодарском крае цены на такси из-за дефицита водителей и новых машин могут вырасти на 30% в 2025 г. В этом районе России на повышение стоимости услуг также может повлиять рост спроса в туристический сезон.