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Boeing увеличила поставки самолетов в 1,6 раза во II квартале

Ведомости

Американская корпорация Boeing во II квартале 2025 г. существенно нарастила объемы поставок гражданских лайнеров, отгрузив заказчикам 150 самолетов. Это примерно в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период 2024 г., когда было поставлено 92 борта. Об этом сообщается на сайте компании.

По итогам первых шести месяцев года концерн передал клиентам 280 самолетов – также на 60% больше, чем за первое полугодие прошлого года (175 машин).

В июне производитель направил заказчикам 60 лайнеров, в том числе восемь – китайским авиакомпаниям, что свидетельствует о возобновлении поставок в КНР.

Для сравнения, в I квартале текущего года Boeing поставила 130 самолетов.

13 мая Китай отменил запрет авиакомпаниям на прием поставок самолетов американского Boeing. Ранее Boeing оказалась в центре торгового конфликта США и Китая. Это привело к тому, что Пекин ввел запрет на поставки самолетов компании.

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