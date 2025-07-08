Boeing увеличила поставки самолетов в 1,6 раза во II квартале

Американская корпорация Boeing во II квартале 2025 г. существенно нарастила объемы поставок гражданских лайнеров, отгрузив заказчикам 150 самолетов. Это примерно в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период 2024 г., когда было поставлено 92 борта. Об этом сообщается на сайте компании.