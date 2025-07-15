Казахстан приступил к возведению ТЭЦ без российских подрядчиков
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве заявил, что страна готова собственными силами реализовать проекты трех ТЭЦ в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау, если российские партнеры не подтвердят участие в финансировании, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Бектенов пояснил, что из-за отсутствия четких договоренностей с Россией по финансированию Казахстан вынужден самостоятельно строить ТЭЦ в Кокшетау. По его словам, аналогичный подход будет применен к другим проектам, если ответ от российской стороны не поступит в ближайшее время, так как энергообеспечение регионов не терпит отлагательств.
Бектенов отметил, что национальный энергохолдинг «Самрук-Энерго» уже приступил к строительным работам на площадке новой станции.
В качестве генерального подрядчика для строительства ТЭЦ рассматривалось ПАО «Интер РАО». В настоящее время прорабатываются вопросы финансирования проектов.
9 июля вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов на встрече с населением в Астане, трансляция велась на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) отметил про возможность участия китайских и южнокорейских компаний в качестве подрядчиков вместо российских организаций.
В 2024 г. Россия и Казахстан заключили межправительственное соглашение о возведении трех теплоэлектростанций. Согласно договоренностям, финансирование проекта должны обеспечить российские банки посредством 15-летних кредитов. Предварительные оценки стоимости строительства составляли $2,7 млрд.