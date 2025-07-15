Казахстан приступил к возведению ТЭЦ без российских подрядчиков

Бектенов пояснил, что из-за отсутствия четких договоренностей с Россией по финансированию Казахстан вынужден самостоятельно строить ТЭЦ в Кокшетау. По его словам, аналогичный подход будет применен к другим проектам, если ответ от российской стороны не поступит в ближайшее время, так как энергообеспечение регионов не терпит отлагательств.