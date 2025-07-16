Чистая выручка X5 во II квартале составила 1,17 трлн рублей
Чистая выручка ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) по итогам II квартала выросла на 21,6% и составила 1,17 трлн руб., следует из отчета.
Выручка цифровых бизнесов составила 70,1 млрд руб., что соответствует 6% от общей чистой выручки.
Чистая розничная выручка «Пятерочки» составила 896,9 млрд руб. Объемы продаж в сети супермаркетов «Перекресток» увеличились на 9,6%, достигнув 130,5 млрд руб., а «Чижик» показал рост в 1,8 раза, подняв выручку до 103,8 млрд руб.
За первые шесть месяцев 2025 г. X5 открыл 765 магазинов (с учетом закрытий). К 30 июня под управлением ритейлера – 28 301 магазин.