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Чистая выручка X5 во II квартале составила 1,17 трлн рублей

Ведомости

Чистая выручка ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) по итогам II квартала выросла на 21,6% и составила 1,17 трлн руб., следует из отчета.

Выручка цифровых бизнесов составила 70,1 млрд руб., что соответствует 6% от общей чистой выручки.

Чистая розничная выручка «Пятерочки» составила 896,9 млрд руб. Объемы продаж в сети супермаркетов «Перекресток» увеличились на 9,6%, достигнув 130,5 млрд руб., а «Чижик» показал рост в 1,8 раза, подняв выручку до 103,8 млрд руб.

За первые шесть месяцев 2025 г. X5 открыл 765 магазинов (с учетом закрытий). К 30 июня под управлением ритейлера – 28 301 магазин.

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