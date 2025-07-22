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Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 63%

Ведомости

За первое полугодие 2025 г. в Россию ввезли 149 300 новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда импорт составил 408 500 машин. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Подавляющее большинство новых автомобилей (77%) было ввезено из Китая. Далее следуют Киргизия (8%), Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%). Доля каждой из остальных стран-импортеров не превышает 1%.

Среди брендов по объему импорта лидирует Changan с долей 15,8%. Далее следуют Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). Самые популярные импортируемые модели – Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.

Отметим, что в конце I квартала 2025 г. на складах автодилеров скопилось около 500 000 непроданных новых легковых автомобилей. За первые три месяца было продано 247 000 авто, произведено и ввезено – 256 000 штук. Значительная часть складских запасов при этом пришлась именно на китайские бренды – около 300 000–350 000 единиц.

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