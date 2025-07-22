Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 63%

Отметим, что в конце I квартала 2025 г. на складах автодилеров скопилось около 500 000 непроданных новых легковых автомобилей. За первые три месяца было продано 247 000 авто, произведено и ввезено – 256 000 штук. Значительная часть складских запасов при этом пришлась именно на китайские бренды – около 300 000–350 000 единиц.