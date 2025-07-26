Подачу российского газа в Армению возобновили
«26 июля в 13:40 возобновилась подача природного газа в Армению, временно приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке Казах – Сагурамо транзитного газопровода Северный Кавказ – Закавказье», – говорится в сообщении.
В компании 24 июля предупредили, что подача природного газа из России в республику будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. В «Газпром Армения» сообщили, что до 26 июля газоснабжение потребителей будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок газа из Ирана.