Подачу российского газа в Армению возобновили

В компании 24 июля предупредили, что подача природного газа из России в республику будет временно прекращена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. В «Газпром Армения» сообщили, что до 26 июля газоснабжение потребителей будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок газа из Ирана.