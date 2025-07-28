Минфин США снова отложил введение санкций против сербской NIS
Американский минфин вновь отложил введение санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) на 30 дней. Об этом сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta,
В апреле США отложили вступление в силу санкций против NIS еще на два месяца. 26 июня нефтеперерабатывающий завод также получил временную лицензию на продолжение работы до 29 июля.
NIS столкнулась с американскими рестрикциями 10 января этого года. Тогда минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. 56,15% компании принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».
В январе вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не собирается «отнимать» NIS у России в связи с санкциями США. Он уточнял, что все решения по сербской нефтегазовой компании принимаются после согласования с Россией.