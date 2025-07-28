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Главная / Бизнес /

Минфин США снова отложил введение санкций против сербской NIS

Ведомости

Американский минфин вновь отложил введение санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) на 30 дней. Об этом сообщила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В апреле США отложили вступление в силу санкций против NIS еще на два месяца. 26 июня нефтеперерабатывающий завод также получил временную лицензию на продолжение работы до 29 июля.

NIS столкнулась с американскими рестрикциями 10 января этого года. Тогда минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. 56,15% компании принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

В январе вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не собирается «отнимать» NIS у России в связи с санкциями США. Он уточнял, что все решения по сербской нефтегазовой компании принимаются после согласования с Россией. 

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