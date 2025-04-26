США отложили введение санкций против сербской NIS на два месяца

«Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии», – написал Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).