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США отложили введение санкций против сербской NIS на два месяца

Ведомости

США отложили вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) еще на два месяца, сообщил президент республики Александр Вучич. 

«Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии», – написал Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. 56,15% компании принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в «Нефтяной индустрии Сербии». Вице-премьер республики Александр Вулин заявил 26 января, что страна не собирается «грабить» компанию и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.

В конце февраля США на месяц отложили вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии», через месяц это решение продлили еще на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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