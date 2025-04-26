США отложили введение санкций против сербской NIS на два месяца
США отложили вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) еще на два месяца, сообщил президент республики Александр Вучич.
«Хорошие новости для граждан Сербии. Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии», – написал Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. 56,15% компании принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в «Нефтяной индустрии Сербии». Вице-премьер республики Александр Вулин заявил 26 января, что страна не собирается «грабить» компанию и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.