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Посол Индии в Великобритании отверг требования о прекращении торговли с Россией

Ведомости

Европейские страны продолжают получать редкоземельные металлы из России, но хотят запретить Индии получать российские энергоресурсы. На это указал верховный комиссар Индии в Великобритании Викрам Дораисвами, передает The Times of India.

По его словам, многие страны Европы продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители. «Наши отношения [с Россией] основаны на ряде показателей. Один из них – наши давние отношения в сфере безопасности, восходящие к эпохе, когда некоторые наши западные партнеры не продавали нам оружие, а продавали его странам по соседству, которые использовали его только для нападения на нас», – отметил он.

Дораисвами также резко отреагировал на вопрос с критикой импорта нефти в Индию из России. По его словам, Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире и импортирует более 80% потребляемой ею продукции: «Вы хотите, чтобы мы отключили нашу экономику?».

Дональд Трамп нанес по России словесный удар

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14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Ограничения могут затронуть и Индию.

Нью-Дели в последние годы сократил зависимость от поставок с Ближнего Востока, а также из Африки в пользу более дешевых российских аналогов, писал Bloomberg. В апреле агентство со ссылкой на источники сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативу российской нефти в связи с угрозами Трампа о введении дополнительных санкций против РФ. 

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