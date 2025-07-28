По его словам, многие страны Европы продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители. «Наши отношения [с Россией] основаны на ряде показателей. Один из них – наши давние отношения в сфере безопасности, восходящие к эпохе, когда некоторые наши западные партнеры не продавали нам оружие, а продавали его странам по соседству, которые использовали его только для нападения на нас», – отметил он.