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Bloomberg: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа

Ведомости

Индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативу российской нефти в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о введении дополнительных санкций против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Индийская сторона стремится уменьшить собственную зависимость от российской нефти после заявления Трампа о возможном введении вторичных пошлин на российскую нефть в случае, если Россия и США не смогут заключить соглашение о прекращении украинского конфликта, рассказали собеседники издания.

В последние годы Индия сократила зависимость от поставок с Ближнего Востока, а также из Африки в пользу более дешевых российских аналогов. По информации Bloomberg, в 2024 г. на поставки нефти из России в Индию приходилось почти 40% импорта азиатской страны.

30 марта Трамп заявил, что если Россия и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Телеканал также процитировал объяснение Трампом принципов работы этих мер: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами… Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть». Подчеркивается, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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