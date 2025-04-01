Bloomberg: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа
Индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативу российской нефти в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о введении дополнительных санкций против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Индийская сторона стремится уменьшить собственную зависимость от российской нефти после заявления Трампа о возможном введении вторичных пошлин на российскую нефть в случае, если Россия и США не смогут заключить соглашение о прекращении украинского конфликта, рассказали собеседники издания.
В последние годы Индия сократила зависимость от поставок с Ближнего Востока, а также из Африки в пользу более дешевых российских аналогов. По информации Bloomberg, в 2024 г. на поставки нефти из России в Индию приходилось почти 40% импорта азиатской страны.
30 марта Трамп заявил, что если Россия и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Телеканал также процитировал объяснение Трампом принципов работы этих мер: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами… Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть». Подчеркивается, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.