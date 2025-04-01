Bloomberg: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа

30 марта Трамп заявил, что если Россия и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Телеканал также процитировал объяснение Трампом принципов работы этих мер: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами… Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть». Подчеркивается, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.