В сети ресторанов Rostic's произошел технический сбой
В ресторанах Rostic's произошел технический сбой в работе ИТ-инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале сети ресторанов.
Отмечается, что все заведения работают, а заказ можно оформить непосредственно в заведении. На данный момент проводятся технические работы.
Ранее технические проблемы наблюдались у «Вкусвилла». С 11:55 мск пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе платформы как в мобильном приложении, так и на сайте.
Технические сбои в работе сервисов и компаний в последние дни становятся все более частым явлением. Так, 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. А часть аптек не работала «по техническим причинам».