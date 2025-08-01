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Главная / Бизнес /

Минтранс Россия не планирует ограничивать рейсы Turkish Airlines

Ведомости

Минтранс не намерен ограничивать рейсы Turkish Airlines после ситуации с недоставкой багажа в Россию. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

«Мы не настроены ограничивать на сегодняшний день и жестко принимать меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, он так или иначе людям доставляется», – сказал он (цитата по ТАСС).

Потешкин сообщил, что министерство попросило власти гражданской авиации провести работу с перевозчиком по инцидентам с багажом.

23 июля петербургский аэропорт «Пулково» сообщил, что часть рейсов из Антальи прибывала в аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» с неполной комплектацией багажа. Сообщалось, что авиакомпания доставляет багаж следующими рейсами.

До этого, в середине июля, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что представители Turkish Airlines не выходят к пассажирам задержанного практически на сутки рейса и не предоставляют им питание и гостиницу. Тогда Росавиация заявила, что уведомит авиакомпанию о недопустимости нарушений прав пассажиров.

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