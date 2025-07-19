Росавиация уведомит Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав пассажиров

В июле Роспотребнадзор напомнил, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврат денег за билет. У него также есть право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. При задержке рейса потребитель имеет право и на бесплатное предоставление дополнительных услуг.