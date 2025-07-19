Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Росавиация уведомит Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав пассажиров

Ведомости

Росавиация готовит в адрес руководства авиакомпании Turkish Airlines уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах. Об этом сообщил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что специалисты Росавиации разбираются с работой авиаперевозчика на предмет обслуживания и соблюдения прав клиентов задержанных или отмененных рейсов 18 июля. В том числе, устанавливаются обстоятельства, которые привели к ситуации пассажиров рейса Москва – Бодрум.

Кроме того, обсуждается возможность сокращения количества рейсов, выполняемых авиакомпанией сверх договоренностей между авиационными властями Турции и России.

18 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что представители Turkish Airlines не выходят к пассажирам задержанного практически на сутки рейса ТК3127 и не предоставляют им питание и гостиницу. Клиентам также не позволяют забрать багаж. К публикации приложено видео, на котором граждане вызвали полицию.

В июле Роспотребнадзор напомнил, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврат денег за билет. У него также есть право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. При задержке рейса потребитель имеет право и на бесплатное предоставление дополнительных услуг.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных