Росавиация уведомит Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав пассажиров
Росавиация готовит в адрес руководства авиакомпании Turkish Airlines уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах. Об этом сообщил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что специалисты Росавиации разбираются с работой авиаперевозчика на предмет обслуживания и соблюдения прав клиентов задержанных или отмененных рейсов 18 июля. В том числе, устанавливаются обстоятельства, которые привели к ситуации пассажиров рейса Москва – Бодрум.
Кроме того, обсуждается возможность сокращения количества рейсов, выполняемых авиакомпанией сверх договоренностей между авиационными властями Турции и России.
18 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что представители Turkish Airlines не выходят к пассажирам задержанного практически на сутки рейса ТК3127 и не предоставляют им питание и гостиницу. Клиентам также не позволяют забрать багаж. К публикации приложено видео, на котором граждане вызвали полицию.
В июле Роспотребнадзор напомнил, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возврат денег за билет. У него также есть право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. При задержке рейса потребитель имеет право и на бесплатное предоставление дополнительных услуг.