Пять изъятых за финансирование ВСУ алкогольных заводов выставят на продажу
Правительство РФ включило в прогнозный план приватизации пять алкогольных предприятий, которые ранее относились к украинской алкогольной компании «Баядера» и были обращены в собственность государства. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на документ правительства.
Предприятия были изъяты из-за финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) их бенефициарами. По данным ТАСС, в список для приватизации внесены Великоустюгский ликеро-водочный завод, который выпускает водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка». Планируется также продажа компаний «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».
В феврале суд Вологодской области признал экстремистами украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка. По решению суда в доход РФ обращены принадлежащие им в России активы компаний «Баядера груп» стоимостью более 9 млрд руб. По данным надзорного ведомства, с 2022 г. холдинг направил $1,8 млн в пользу ВСУ, главного управления разведки минобороны Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).