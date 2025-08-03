Пять изъятых за финансирование ВСУ алкогольных заводов выставят на продажу

В феврале суд Вологодской области признал экстремистами украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка. По решению суда в доход РФ обращены принадлежащие им в России активы компаний «Баядера груп» стоимостью более 9 млрд руб. По данным надзорного ведомства, с 2022 г. холдинг направил $1,8 млн в пользу ВСУ, главного управления разведки минобороны Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).