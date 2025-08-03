Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре

Россия, как следует из таблицы, без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу в августе до 9,449 млн б/с, Саудовская Аравия – до 9,976 млн б/с. В ОПЕК+ также входят Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение о корректировке добычи принято в связи с благоприятными показателями текущего рынка, отраженными в низких запасах нефти. Организация также сослалась на решение от 5 декабря прошлого года о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке в размере 2,2 млн баррелей в сутки с 1 апреля 2025 г.