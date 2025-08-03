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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре

Ведомости

Страны ОПЕК+ на виртуальной встрече 3 августа согласовали корректировку производства на 547 000 барр. в сутки (б/с) в сентябре с требуемого уровня производства в августе. Это эквивалентно четырем ежемесячным надбавкам, сообщила организация на своем сайте.

Россия, как следует из таблицы, без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу в августе до 9,449 млн б/с, Саудовская Аравия – до 9,976 млн б/с. В ОПЕК+ также входят Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение о корректировке добычи принято в связи с благоприятными показателями текущего рынка, отраженными в низких запасах нефти. Организация также сослалась на решение от 5 декабря прошлого года о начале постепенного и гибкого возврата к добровольной корректировке в размере 2,2 млн баррелей в сутки с 1 апреля 2025 г.

Отмечается, что поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры. Страны также подтвердили в ходе встречи намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 г.

В июле страны ОПЕК+ согласовали корректировку производства на 548 000 б/с. Следующая встреча состоится 7 сентября.

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