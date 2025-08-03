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Главная / Бизнес /

Российский Burger King впервые сменил гендиректора

Ведомости

В сети ресторанов быстрого питания Burger King сменился генеральный директор российского подразделения – им стал Сергей Козлов, который уже работал в структурах «Бургер Рус», пишет «Коммерсантъ». 

По данным СПАРК, на которые ссылается издание, Козлов владел и управлял ООО «Бургер Тех» и «Бургер Рус Поволжье», а также руководил компанией-правообладателем товарных знаков «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», «Вот так бургер!». На новом месте он сменит Дмитрия Медового, возглавлявшего сеть с 2009 г.

Изменения в руководстве могут быть связаны с дистанцированием Burger King International от российского бизнеса, полагает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Назначение Козлова также может указывать на желание компании сфокусироваться на развитии новых направлений бизнеса, заявил изданию эксперт.

В марте 2022 г. президент компании Дэвид Шир в своем письме сотрудникам заявил, что Burger King не может принудительно приостановить свою деятельность в России. Он пояснил, что компания вышла на российский рынок через совместное предприятие. В России у нее три партнера по совместным предприятиям - совладелец Burger King и «Шоколадницы» Александр Колобов, который управляет сетью, Investment Capital Ukraine и «ВТБ капитал». RBI (Restaurant Brands International, владелец Burger King) владеет миноритарным пакетом в 15% в совместном предприятии, и ни у одного из партнеров нет контрольного пакета акций. По его словам, компания уже начала процесс продажи своей доли в бизнесе, однако это займет время из-за существующих условий соглашения о совместном предприятии.

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