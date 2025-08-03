Российский Burger King впервые сменил гендиректора

В марте 2022 г. президент компании Дэвид Шир в своем письме сотрудникам заявил, что Burger King не может принудительно приостановить свою деятельность в России. Он пояснил, что компания вышла на российский рынок через совместное предприятие. В России у нее три партнера по совместным предприятиям - совладелец Burger King и «Шоколадницы» Александр Колобов, который управляет сетью, Investment Capital Ukraine и «ВТБ капитал». RBI (Restaurant Brands International, владелец Burger King) владеет миноритарным пакетом в 15% в совместном предприятии, и ни у одного из партнеров нет контрольного пакета акций. По его словам, компания уже начала процесс продажи своей доли в бизнесе, однако это займет время из-за существующих условий соглашения о совместном предприятии.