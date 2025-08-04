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Суд запретил «Нафтогазу» вести судебные разбирательства с «Газпромом» за рубежом

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу Украины» в судебном порядке решать конфликт с «Газпромом» о транзите газа в любой стране, кроме России, передает ТАСС.

«Суд определил: запретить АО "НАК Нафтогаз Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме Российской Федерации, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром"», – цитирует слова судьи корреспондент агентства.

Инициация или продолжение уже существующих судебных процессов вне территории РФ теперь также запрещены компании. С «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» суд намерен взыскать судебные расходы в размере 180 000 руб.

В конце июня «Нафтогаз» официально запросил у «Газпрома» выплаты в размере $1,37 млрд. Требование было обусловлено тем, что компания получила окончательное решение международного арбитража в Цюрихе. Украинский бизнес пояснял, что эта сумма представляет собой основной долг «Газпрома» за услуги по организации транзита газа, указанные в соглашении 2019 г., и штрафные санкции, компенсации всех юридических расходов «Нафтогаза».

Спор касается соглашения компаний России и Украины от 30 декабря 2019 г., согласно которому российский газ экспортировался в Европу через Украину. В январе 2024 г. петербургский Арбитражный суд обязал «Нафтогаз Украины» выплатить около $150 млн, если украинская компания продолжит разбирательство в иностранном арбитраже, а затем увеличил неустойку до $1,35 млрд.

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