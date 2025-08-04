Суд запретил «Нафтогазу» вести судебные разбирательства с «Газпромом» за рубежом

В конце июня «Нафтогаз» официально запросил у «Газпрома» выплаты в размере $1,37 млрд. Требование было обусловлено тем, что компания получила окончательное решение международного арбитража в Цюрихе. Украинский бизнес пояснял, что эта сумма представляет собой основной долг «Газпрома» за услуги по организации транзита газа, указанные в соглашении 2019 г., и штрафные санкции, компенсации всех юридических расходов «Нафтогаза».