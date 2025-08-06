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Россия может взять самолеты из Эфиопии в «мокрый лизинг»

Ethiopian Airlines при этом опровергла обсуждение вопроса
Ведомости

Россия обсуждает возможность взять в «мокрый лизинг» самолеты национального перевозчика из Эфиопии Ethiopian Airlines. Соответствующее предложение в конце июля сделал торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк на встрече с главой гражданской авиационной администрации страны Йоханнесом Аберой, передает Aerospace Global News.

«Мокрый лизинг» предполагает передачу судна с экипажем, обслуживанием и страховкой. На встрече также обсуждалась возможность создания центра по обслуживанию российских самолетов на базе эфиопского национального авиаперевозчика.

Представитель Минпромторга РФ сообщил «Ведомостям», что Ethiopian Airlines при большом авиапарке активно ищет возможности расширения сотрудничества с Россией в области гражданской авиации. «С июня 2025 г. стали выполнять пять рейсов в неделю в Москву, с конца года планируют летать ежедневно, хотели бы летать в Санкт-Петербург, использовать возможности для грузоперевозок как регулярными, так и чартерными рейсами, а также рассматривать варианты лизинга самолетов», – отметил он.

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Бизнес / Транспорт

Вместе с тем генеральный директор Ethiopian Airlines Месфин Тасев опроверг сообщения о том, что авиакомпания ведет переговоры о сдаче самолетов в аренду РФ. Об этом сообщило издание Addis Insight. Он пояснил, что авиакомпания активно ищет дополнительные воздушные суда для удовлетворения растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, а сотрудничество с Россией создает санкционные риски.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами», – уточнил Тасев.

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