Россия может взять самолеты из Эфиопии в «мокрый лизинг»

Представитель Минпромторга РФ сообщил «Ведомостям», что Ethiopian Airlines при большом авиапарке активно ищет возможности расширения сотрудничества с Россией в области гражданской авиации. «С июня 2025 г. стали выполнять пять рейсов в неделю в Москву, с конца года планируют летать ежедневно, хотели бы летать в Санкт-Петербург, использовать возможности для грузоперевозок как регулярными, так и чартерными рейсами, а также рассматривать варианты лизинга самолетов», – отметил он.