К 2030 году дефицит рабочих в России может достичь 2,6 млн человек

Демографический фактор усиливается тем, что молодые реже выбирают рабочие профессии. Среди занятых 20–29 лет рабочих всего 28,8%, среди 30–34-летних – 28,5%. Для сравнения: в возрастной группе 50–59 лет их доля достигает 34,9%, а среди 60–64-летних – 40,2%. Повышение пенсионного возраста удержит на рынке труда около 390 000 дополнительных рабочих. Масштаб эффекта оказывается заметно меньше, чем можно было бы предположить исходя из формального повышения пенсионной границы на пять лет.