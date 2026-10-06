К 2030 году дефицит рабочих в России может достичь 2,6 млн человек
К 2030 г. незакрытая потребность в рабочих вырастет более чем в 2,5 раза – с примерно 1 млн до 2,61 млн человек. Даже при реализации компенсирующих факторов незакрытым останется примерно каждое десятое рабочее место. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Экопси».
В 2024 г. рабочими было закрыто 95,9% потребности экономики. При спросе в 24,52 млн человек были заняты 23,52 млн. К концу десятилетия спрос увеличится до 24,97 млн человек, тогда как предложение сократится до 22,36 млн. В результате обеспеченность рабочими снизится до 89,5%, а дефицит достигнет 10,5% общей потребности.
Ключевым фактором стала демография. К 2030 г. число 30–34-летних уменьшится на 2,82 млн человек, 35–39-летних – еще на 3,41 млн, а группа 60–64 лет сократится на 2,03 млн. Рост других возрастных групп этих потерь не перекрывает, и даже с учетом миграции демографические изменения продолжат уменьшать кадровый резерв.
Демографический фактор усиливается тем, что молодые реже выбирают рабочие профессии. Среди занятых 20–29 лет рабочих всего 28,8%, среди 30–34-летних – 28,5%. Для сравнения: в возрастной группе 50–59 лет их доля достигает 34,9%, а среди 60–64-летних – 40,2%. Повышение пенсионного возраста удержит на рынке труда около 390 000 дополнительных рабочих. Масштаб эффекта оказывается заметно меньше, чем можно было бы предположить исходя из формального повышения пенсионной границы на пять лет.
Со стороны спроса основным фактором, сдерживающим кадровый разрыв, становится повышение производительности труда. При сохранении производительности на прежнем уровне рост экономики потребовал бы к 2030 г. еще около 2,86 млн рабочих.
За умеренным общим ростом спроса скрывается масштабный межотраслевой сдвиг. В отраслях, где потребность увеличивается, совокупный прирост составляет около 1,27 млн рабочих, тогда как в остальных секторах спрос сокращается примерно на 810 000 человек
В мае совет директоров Банка России отметил, что возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит «медленно и неравномерно» из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. На тот момент доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со II квартала 2023 г., а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. Но нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат «высвобождать сотрудников».