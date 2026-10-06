Аграрные ГИС и коммерческие платформы могут связать в единый контур
Государственные информационные системы АПК предлагается увязать в единый контур с коммерческими платформами. Это позволит участникам рынка работать через выбранный аграрный маркетплейс, не дублируя предоставленные сведения в другие коммерческие системы, а импортерам – осуществлять с ним сделки, даже если эта платформа не представлена в его государстве. Об этом говорится в предложениях, представленных экспертной группой по направлению «Сельское хозяйство» на заседании межведомственной рабочей группы при Администрации президента.
Работа над моделью платформизации АПК ведется в рамках подготовки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г. С этой целью создано 17 экспертных групп по ключевым отраслям и сквозным направлениям. Доклад по направлению «Сельское хозяйство» был подготовлен экспертной группой под председательством генерального директора АО «Агропромцифра» Ольги Чебуниной. «Ведомости» ознакомились с содержанием доклада.
Предполагается, что государственный контур будет обеспечивать единые правила, идентификаторы, юридически значимые статусы и доступ к подтвержденным сведениям. Коммерческие платформы продолжат конкурировать и развивать решения для торговли, закупок, логистики, финансирования, страхования, аналитики и управления производством. В качестве точки интеграции государственных данных и сервисов с рыночной, сервисной и производственной инфраструктурой рассматривается единая цифровая платформа АПК. До 2030 г. в нее будут встроены все государственные информационные системы Минсельхоза.
Модель предполагает упрощение доступа импортеров. В единой цифровой цепочке предлагается связать производителя, склад, перевозчика, порт и иностранного покупателя. Российскую платформу для совершения сделки он сможет использовать, оставаясь в своей юрисдикции. Условием является взаимное признание электронных сертификатов, реестров производителей и мест хранения, а также совместимость классификаторов и форматов обмена данными.
Таким образом, целевая модель платформизации агропромышленного комплекса до 2036 г. будет охватывать весь цифровой жизненный цикл сделки — от идентификации участника, поиска предложения и проверки контрагента до сведений о партии, до заключения договора, финансирования, страхования, логистики, расчетов и передачи необходимых данных государству.
«Наша задача – не создавать еще одну платформу, а связать уже работающие государственные и рыночные сервисы в единый маршрут сделки», — пояснила «Ведомостям» Чебунина. В результате для агрария, переработчика или трейдера отдельные системы должны превратиться в бесшовный цифровой путь — от поля до прилавка.
По оценкам экспертной группы, платформенный подход может сократить число повторных вводов данных об одной партии с 3–7 до 1–2 раза, а долю отказов и повторных подач при передаче сведений в государственные информационные системы – с 15–30% до 5–10%. Транзакционные издержки в АПК к 2036 г. должны снизиться до 30–40%, а согласование типового договора в АПК – до 4–24 часов с 5–20 рабочих дней.
К 2036 году экспертная группа предлагает сформировать экосистему совместимых государственных информационных систем и рыночных платформ, охватывающую значимую часть цифрового жизненного цикла сделки в АПК.