Аграрные ГИС и коммерческие платформы могут связать в единый контур

Государственные информационные системы АПК предлагается увязать в единый контур с коммерческими платформами. Это позволит участникам рынка работать через выбранный аграрный маркетплейс, не дублируя предоставленные сведения в другие коммерческие системы, а импортерам – осуществлять с ним сделки, даже если эта платформа не представлена в его государстве. Об этом говорится в предложениях, представленных экспертной группой по направлению «Сельское хозяйство» на заседании межведомственной рабочей группы при Администрации президента.