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Минэнерго: системы накопления энергии на юге сэкономили 100 млн рублей в августе

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С помощью введенных в январе – июле систем накопления электроэнергии (СНЭ) мощностью 350 МВт получилось сэкономить 100 млн руб. за август. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, СНЭ играют значимую роль в повышении эффективности энергосистемы. Их использование дает возможность гибко управлять режимами энергопотребления, уменьшать нагрузку на электросетевую инфраструктуру в часы максимального спроса и более эффективно задействовать доступные генерирующие мощности.

Цивилев также отметил, что накопители помогли сократить ограничения подачи электроэнергии потребителям во время планового ремонта и модернизации энергообъектов.

Кроме того, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала проект создания на Дальнем Востоке дополнительных СНЭ общей мощностью 250 МВт. Минэнерго РФ рассчитывает в ближайшее время увеличить совокупную мощность таких систем в стране до 600 МВт.

10 июня Цивилев сообщил, что на юге России потребуется порядка 2,7 ГВт новой генерирующей мощности для удовлетворения растущего спроса на электричество. По словам министра, сохранение конкурентоспособности тарифа на электроэнергию остается приоритетом, поэтому Минэнерго намерено продолжать развитие инструментов управления спросом на электроэнергию и мощность.

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