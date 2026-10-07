Минэнерго: системы накопления энергии на юге сэкономили 100 млн рублей в августе

Кроме того, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала проект создания на Дальнем Востоке дополнительных СНЭ общей мощностью 250 МВт. Минэнерго РФ рассчитывает в ближайшее время увеличить совокупную мощность таких систем в стране до 600 МВт.