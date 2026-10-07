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Главная / Бизнес /

Роснедра: годовая добыча золота в РФ за последние пять лет достигала 480 тонн

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ежегодное извлечение золота из недр в России в последние пять лет составляло от 430 до 480 т, при этом прирост запасов достигал 700–800 т в год. Об этом заявил руководитель Роснедр Олег Казанов на форуме «Майнекс 2026», передает «РИА Новости».

По его словам, объем золота, который ежегодно ставится на государственный баланс, существенно превышает объем погашаемых запасов. Из 430–480 т извлеченного из недр золота до выпуска, отметил Казанов, доходит примерно две трети.

Казанов также сообщил, что основная часть прироста запасов сейчас приходится на уже существующие месторождения. На впервые поставленные на баланс месторождения приходится примерно пятая часть прироста.

Инвестиции в геологоразведку полезных ископаемых в 2025 г. составили 114 млрд руб., из которых около 90 млрд руб. пришлось на золото.

2 сентября заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук заявил, что для обеспечения адекватной окупаемости разработок новых месторождений золота его реальная цена должна быть в коридоре от $4000 до $4500 за унцию. Сергейчук отметил, что российская золотодобывающая отрасль сегодня находится в лучшей форме за всю новейшую историю. При этом потенциал добычи к 2030 г. существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 т драгметалла в год, подчеркнул он.

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