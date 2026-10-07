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Франция может сократить производство вина до минимума в XXI веке

Татьяна Мозолевская
Diane Picchiottino / Unsplash
Diane Picchiottino / Unsplash

Производство вина во Франции в 2026 г. будет минимальным в XXI в. из-за экстремальной жары и засухи. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на прогноз министерства сельского хозяйства страны.

Франция произведет около 34,9 млн гектолитров вина в 2026 г. Это выше сентябрьского прогноза в 33,9 млн гектолитров благодаря более высокой, чем ожидалось, урожайности в Лангедок-Руссильоне. При этом обновленная оценка на 2% ниже уровня 2025 г. и на 14% меньше среднего показателя за 2021–2025 гг.

Сильнее всего пострадала Шампань, где производство сократилось вдвое по сравнению как с 2025 г., так и со средним уровнем последних пяти лет. На урожай повлияли заморозки, град, засуха и жара.

Снижение также ожидается в Бургундии-Божоле, долине Луары, Шаранте, Юре и на юго-востоке Франции. В Бордо производство, напротив, будет на 10% выше прошлогоднего, однако все еще на 11% ниже среднего уровня.

6 сентября CNN писал, что изменение климата ставит под удар производство некоторых из самых известных французских сыров: этим летом более 75% производителей салера, одного из 47 сыров с защищенным наименованием, были вынуждены приостановить работу из-за аномальной жары и засухи.

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