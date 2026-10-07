Франция может сократить производство вина до минимума в XXI веке

Франция произведет около 34,9 млн гектолитров вина в 2026 г. Это выше сентябрьского прогноза в 33,9 млн гектолитров благодаря более высокой, чем ожидалось, урожайности в Лангедок-Руссильоне. При этом обновленная оценка на 2% ниже уровня 2025 г. и на 14% меньше среднего показателя за 2021–2025 гг.