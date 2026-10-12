ОПЕК: расходы на транспортировку и страхование превысили треть стоимости товара

По данным организации, повышение стоимости судоходства и страхования препятствует эффективной перевозке нефти и нефтепродуктов, а также оказывает дополнительное влияние на инфляцию в мире. В сообщении также говорится, что данные издержки влияют на всю цепочку формирования стоимости нефти.