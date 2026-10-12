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Главная / Бизнес /

ОПЕК: расходы на транспортировку и страхование превысили треть стоимости товара

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Перебои в поставках энергоносителей привели к росту цен на транспортировку и страхование. Их стоимость превысила треть стоимости товара. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

По данным организации, повышение стоимости судоходства и страхования препятствует эффективной перевозке нефти и нефтепродуктов, а также оказывает дополнительное влияние на инфляцию в мире. В сообщении также говорится, что данные издержки влияют на всю цепочку формирования стоимости нефти.

12 октября в Эр-Рияде состоялась встреча представителей стран ОПЕК и ОПЕК+. Участники договорились продолжить консультирования в рамках Объединенного министерского комитета по мониторингу (JMMC), а также проводить министерские встречи ОПЕК и стран, не входящих в состав картеля.

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается напряженной, однако страны ОПЕК+ намерены принять меры для формирования сбалансированных цен на мировых рынках нефти. По словам Новака, они выполнят обязательства в полном объеме. Вице-премьер также подчеркнул ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации.

В тот же день ОПЕК сообщила, что семь стран – участниц ОПЕК+ решили сохранить действующие уровни добычи на ноябрь 2026 г. Так, квота России в ноябре составит 9,949 млн баррелей нефти в сутки.

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