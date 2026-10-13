Под Пензой произошел разрыв газопровода

Под Пензой произошел разрыв газопроводаИнцидент не приведет к нарушению газоснабжения региона, заверил губернатор
На газопроводе в селе Волчково Пензенской области произошел разрыв, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, это не скажется на газоснабжении жителей всего региона.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. На месте находятся «все необходимые» службы экстренного реагирования – МЧС, медработники, специалисты аварийной службы газовой сети. Восстановлением займется подразделение ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Как уточнили в подразделении «Газпрома», сейчас газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам в полном объеме. В МЧС России сообщили, что причиной разрыва стало «нарушение технологического процесса». В ликвидации последствий аварии задействованы 34 человека и 12 единиц техники.