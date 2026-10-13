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Под Пензой произошел разрыв газопровода

Инцидент не приведет к нарушению газоснабжения региона, заверил губернатор
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На газопроводе в селе Волчково Пензенской области произошел разрыв, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, это не скажется на газоснабжении жителей всего региона.

«На газоснабжении жителей Пензенской области никак не отразится инцидент, случившийся в районе села Волчково Белинского района. Произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Саратов», – написал он в Telegram.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. На месте находятся «все необходимые» службы экстренного реагирования – МЧС, медработники, специалисты аварийной службы газовой сети. Восстановлением займется подразделение ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Как уточнили в подразделении «Газпрома», сейчас газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам в полном объеме. В МЧС России сообщили, что причиной разрыва стало «нарушение технологического процесса». В ликвидации последствий аварии задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

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