Под Пензой произошел разрыв газопровода

Как уточнили в подразделении «Газпрома», сейчас газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам в полном объеме. В МЧС России сообщили, что причиной разрыва стало «нарушение технологического процесса». В ликвидации последствий аварии задействованы 34 человека и 12 единиц техники.