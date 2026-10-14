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Путин назвал основные темы Российской энергетической недели

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Новая энергетика, изменения на мировых рынках нефти и газа в условиях геополитических вызовов и подготовка квалифицированных кадров станут главными темами IX Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.

«В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭКа, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», – подчеркнул глава государства.

Путин выразил надежду, что обсуждение ключевых энергетических вопросов продолжится на VIII саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября.

Президент отметил, что участники РЭН обсудят развитие энергетической инфраструктуры, внедрение современного оборудования и технологий. По его словам, от решения этих задач зависят экономический рост и повышение качества жизни населения.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 14 по 16 октября. В мероприятии участвуют представители органов власти, энергетических компаний, научного и экспертного сообществ России и зарубежных государств.

13 октября вице-премьер Александр Новак провел совещание по стабилизации российского топливного рынка. По его итогам он поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить меры по обеспечению регионов бензином и дизельным топливом. Участники совещания отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке.

7 октября «Ведомости» сообщили о повышении прогноза экспортных цен на российский газ. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному Центром ценовых индексов, средняя стоимость трубопроводного газа в 2026 г. вырастет на 19,5% до $312 за 1000 куб. м.

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