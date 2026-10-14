Путин назвал основные темы Российской энергетической недели

Новая энергетика, изменения на мировых рынках нефти и газа в условиях геополитических вызовов и подготовка квалифицированных кадров станут главными темами IX Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.