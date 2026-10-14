Путин назвал основные темы Российской энергетической недели
Новая энергетика, изменения на мировых рынках нефти и газа в условиях геополитических вызовов и подготовка квалифицированных кадров станут главными темами IX Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.
«В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭКа, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», – подчеркнул глава государства.
Путин выразил надежду, что обсуждение ключевых энергетических вопросов продолжится на VIII саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября.
Президент отметил, что участники РЭН обсудят развитие энергетической инфраструктуры, внедрение современного оборудования и технологий. По его словам, от решения этих задач зависят экономический рост и повышение качества жизни населения.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 14 по 16 октября. В мероприятии участвуют представители органов власти, энергетических компаний, научного и экспертного сообществ России и зарубежных государств.
13 октября вице-премьер Александр Новак провел совещание по стабилизации российского топливного рынка. По его итогам он поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить меры по обеспечению регионов бензином и дизельным топливом. Участники совещания отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке.
7 октября «Ведомости» сообщили о повышении прогноза экспортных цен на российский газ. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному Центром ценовых индексов, средняя стоимость трубопроводного газа в 2026 г. вырастет на 19,5% до $312 за 1000 куб. м.