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«Росатом» начал возвращать сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Росатом» постепенно возвращает сотрудников на площадку атомной электростанции «Бушер» в Иране после их эвакуации из-за военных действий. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, слова которого приводит «Страна Росатом».

По словам Лихачева, после начала боевых действий с площадки АЭС эвакуировали более 700 сотрудников. Никто из них не пострадал. Сейчас госкорпорация продолжает возвращать специалистов на станцию.

«Мы начали постепенное возвращение сотрудников. Проект в Иране остается одним из наших приоритетов», – подчеркнул глава «Росатома».

11 октября Лихачев сообщил, что на площадке АЭС работают 135 российских инженерно-технических специалистов. Они задействованы на двух строящихся и одном действующем энергоблоках станции.

29 сентября глава «Росатома» сообщил о возвращении 80 сотрудников, занятых на строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер». Тогда он заявил о намерении госкорпорации продолжать наращивать численность персонала.

23 сентября посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил возобновление строительства новых энергоблоков после перерыва, вызванного военными действиями. По его словам, российские специалисты вернулись к реализации проекта, несмотря на задержки, возникшие из-за ударов США и Израиля в районе станции.

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