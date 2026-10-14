Новак: в России обсуждают мораторий на обнуление демпфера на дизель

13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Вице-премьер поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.