Новак: в России обсуждают мораторий на обнуление демпфера на дизель
Правительство России рассматривает возможность введения моратория на обнуление топливного демпфера на дизельное топливо. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
«Сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго, то есть в целом это предложение рассматривается сейчас», – заявил Новак (цитата по «РИА Новости»).
14 октября Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке в России. По его словам, власти усиливают защиту предприятий от атак украинских беспилотников. Он также выразил надежду, что ситуация продолжит улучшаться.
13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Вице-премьер поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.