Какие новые должности создают российские компании
Хедхантинговое агентство «Контакт» опросило 556 руководителей и выяснило, какие новые должности создали респонденты в последние три года и кого собираются нанимать в ближайшие годы. Традиционная группа новых должностей – с приставкой digital: digital-маркетологи, digital-менеджеры, digital-аналитики. Но не менее востребованной была группа специалистов по повышению эффективности производства: у респондентов появились должности директоров по качеству, менеджеров НИОКР, директоров по инновационному развитию, специалистов по поиску новых технологий.
Краснокамский ремонтно-механический завод в Пермском крае недавно упразднил отдел технического контроля и ввел отдельную должность директора по качеству. Его обязанности – выяснить причины брака, рассказывает гендиректор завода Дмитрий Теплов. Он отслеживает сбои конвейера, ищет причины и анализирует ошибки, обучает работников самостоятельно контролировать качество. По словам Теплова, отдельного директора по инновациям на предприятии нет, инновациями и развитием занимается лично Теплов.
В компании «Профис недвижимость» до 2018 г. не было должности директора по качеству, рассказывает директор по персоналу компании Лариса Ищук. Его цель – повысить лояльность арендаторов. Раньше, рассказывает она, в «Профис недвижимости» были только директора по эксплуатации, которые следили за тем, чтобы у арендаторов не протекала крыша, исправно работало отопление и не было перебоев с электричеством. Теперь директор по качеству на постоянной основе принимает запросы арендодателей, проводит с ними встречи, он составляет книги арендодателя с описанием услуг на каждой площадке.
На производстве нужны новые специалисты для повышения качества продукции, сокращения издержек, повышения производительности труда, резюмирует Теплов.
Концерн «Калашников» в 2018 г. нанял специалиста, который собирает и анализирует данные с производственного оборудования и систем, рассказал представитель концерна. Аналитик дает рекомендации, как изменить процессы на производстве и в управлении, чтобы повысить операционную эффективность бизнеса. Концерн также ввел новую должность эксперта по кибербезопасности для защиты информационных систем предприятия от кибератак, говорит представитель.
204 вакансии
для менеджеров по работе с блогерами предлагали работодатели в Москве и Московской области в конце мая 2019 г., по данным HeadHunter. Из них более 40% вакансий с зарплатой выше 105 000 руб. в месяц.
Сергей Сиренко – директор фабрики шнуров «ААА текс» и фабрики по производству оборудования «Текстильные машины Сиренко» в Челябинске. Он рассказывает, что создал второе предприятие специально, чтобы заместить дорогое импортное оборудование для фабрики шнуров. И Сиренко понадобились разработчики такого оборудования. Кроме того, говорит он, обе фабрики остро нуждаются в программистах – идет автоматизация производства, введена система управленческого учета. Однако IT-специалисты, жалуется Сиренко, нужны в больших количествах, а стоят дорого.
Загорский трубный завод (поставщик труб для «Газпрома») в прошлом году нанял мехатроника, который должен координировать работу нескольких прежде разрозненных служб: главного электрика, электроника и главного гидравлика, говорит заместитель гендиректора по корпоративным коммуникациям завода Игорь Гусенков. Техника стала сложнее: в экспандере для труб есть и гидравлические узлы, и электронное оборудование, требующее тонких настроек. Это практика западных компаний – все техническое обслуживание должен администрировать человек, разбирающийся в нескольких смежных областях, отмечает Гусенков.
Компании также создавали ставки менеджеров по работе с блогерами или специалистов по ведению корпоративных блогов. Многие респонденты сообщили, что ввели такие должности или что собираются это сделать в ближайшее время. Такой блог есть, например, у концерна «Калашников», рассказал его представитель. Каждую неделю концерн выкладывает на отдельном портале шесть видеороликов о своей продукции. Он постоянно набирает операторов, монтажеров и редакторов, говорит представитель.
Загорский трубный завод также в 2018 г. впервые нанял специалиста, который должен вести страницу компании в соцсетях в регионах присутствия и рассказывать о заводе. По данным HeadHunter, зарплата менеджера по работе с блогерами в 2018 г. составила в Москве 75 000 руб., в России – 30 000 руб. в месяц.
Некоторые респонденты сообщили, что собираются в ближайшее время открыть новые ставки юристов по трудовому праву. Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической компании BLS, говорит, что в 2018–2019 гг. нагрузка на отделы персонала увеличилась: сотрудники чаще подают на работодателей в суд – особенно из-за увольнений. К тому же появилась новая льготная категория сотрудников – работники предпенсионного возраста. За необоснованное увольнение или отказ в приеме их на работу грозят крупные штрафы. Закон начал действовать недавно, поэтому компании ищут опытных юристов.
Статья опубликована в «Справочнике карьериста 2019/2020».