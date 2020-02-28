Какие новые должности создают российские компании

В компании «Профис недвижимость» до 2018 г. не было должности директора по качеству, рассказывает директор по персоналу компании Лариса Ищук. Его цель – повысить лояльность арендаторов. Раньше, рассказывает она, в «Профис недвижимости» были только директора по эксплуатации, которые следили за тем, чтобы у арендаторов не протекала крыша, исправно работало отопление и не было перебоев с электричеством. Теперь директор по качеству на постоянной основе принимает запросы арендодателей, проводит с ними встречи, он составляет книги арендодателя с описанием услуг на каждой площадке.