Почему нельзя отказываться от отпуска в 2020 году

Почему нельзя отказываться от отпуска в 2020 годуПять советов, как хорошо провести отпуск в нынешние времена
Многие из нас отменили планы на летние каникулы из-за пандемии, будь то отдых у моря, экскурсионные туры или поездки к родственникам. Возможно, вы думаете не брать отпуск совсем. И учитывая, что у многих из нас в последние месяцы продуктивность снизилась, легко начать думать: «Продолжу-ка я работать, больше сделаю» или «А какой смысл? Все равно я никуда не могу уехать».
Не поддавайтесь этим мыслям. Согласно исследованиям, производительность резко падает, когда мы работаем в течение длительных периодов без перерыва. Кроме того, преимущества отпуска очевидны: он повышает производительность, снижает стресс и в целом улучшает психическое здоровье.
Исследование с участием лучших спортсменов показывает, что именно отдых позволяет им добиваться пиковых показателей. То же самое верно и для нас с вами. Из отпуска мы возвращаемся свежими и перезаряженными, готовыми снова сосредоточиться на работе. Некоторые компании даже требуют от сотрудников брать отпуск. Каникулы могут помочь добиться лучших результатов: исследования показывают, что те, у кого отпуск длиннее 10 дней, на 30% чаще получают повышение, а те, кто регулярно берет отпуск, больше удовлетворены работой. Вот советы, как организовать отпуск в 2020 г.
Смените обстановку. Не обязательно отправляться в большое путешествие. Достаточно уехать в место, отличающееся от вашей повседневной жизни, – оно может находиться совсем недалеко от дома. Можно отправиться в путешествие на автомобиле или просто гулять на другом конце города.