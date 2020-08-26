Почему нельзя отказываться от отпуска в 2020 году

Исследование с участием лучших спортсменов показывает, что именно отдых позволяет им добиваться пиковых показателей. То же самое верно и для нас с вами. Из отпуска мы возвращаемся свежими и перезаряженными, готовыми снова сосредоточиться на работе. Некоторые компании даже требуют от сотрудников брать отпуск. Каникулы могут помочь добиться лучших результатов: исследования показывают, что те, у кого отпуск длиннее 10 дней, на 30% чаще получают повышение, а те, кто регулярно берет отпуск, больше удовлетворены работой. Вот советы, как организовать отпуск в 2020 г.