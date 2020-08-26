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Почему нельзя отказываться от отпуска в 2020 году

Пять советов, как хорошо провести отпуск в нынешние времена
Ребекка Цукер
Варвара Гранкова

Многие из нас отменили планы на летние каникулы из-за пандемии, будь то отдых у моря, экскурсионные туры или поездки к родственникам. Возможно, вы думаете не брать отпуск совсем. И учитывая, что у многих из нас в последние месяцы продуктивность снизилась, легко начать думать: «Продолжу-ка я работать, больше сделаю» или «А какой смысл? Все равно я никуда не могу уехать».

Не поддавайтесь этим мыслям. Согласно исследованиям, производительность резко падает, когда мы работаем в течение длительных периодов без перерыва. Кроме того, преимущества отпуска очевидны: он повышает производительность, снижает стресс и в целом улучшает психическое здоровье.

Исследование с участием лучших спортсменов показывает, что именно отдых позволяет им добиваться пиковых показателей. То же самое верно и для нас с вами. Из отпуска мы возвращаемся свежими и перезаряженными, готовыми снова сосредоточиться на работе. Некоторые компании даже требуют от сотрудников брать отпуск. Каникулы могут помочь добиться лучших результатов: исследования показывают, что те, у кого отпуск длиннее 10 дней, на 30% чаще получают повышение, а те, кто регулярно берет отпуск, больше удовлетворены работой. Вот советы, как организовать отпуск в 2020 г.

Смените обстановку. Не обязательно отправляться в большое путешествие. Достаточно уехать в место, отличающееся от вашей повседневной жизни, – оно может находиться совсем недалеко от дома. Можно отправиться в путешествие на автомобиле или просто гулять на другом конце города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных