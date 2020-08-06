Как пандемия повлияла на отпускные планы топ-менеджеров

В этом году из-за пандемии и инициированного ею экономического кризиса работы у руководителей прибавилось, но летний отпуск – дело по-прежнему святое. От отпуска отказались лишь 18% топ-менеджеров, а две трети (66%) все же решили отдохнуть, показал опрос 440 собственников и топ-менеджеров, проведенный компанией Kontakt Intersearch Russia. Каждый шестой уже воспользовался отпуском, а 48% руководителей собираются сделать это в августе. Однако многие руководители даже не считают это полноценным отпуском. К тому же большинство из них, как показал опрос, проводят это лето за городом или на даче (27%).