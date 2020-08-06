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Как пандемия повлияла на отпускные планы топ-менеджеров

Где и как отдыхают гендиректора российских компаний в этом году
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В этом году из-за пандемии и инициированного ею экономического кризиса работы у руководителей прибавилось, но летний отпуск – дело по-прежнему святое. От отпуска отказались лишь 18% топ-менеджеров, а две трети (66%) все же решили отдохнуть, показал опрос 440 собственников и топ-менеджеров, проведенный компанией Kontakt Intersearch Russia. Каждый шестой уже воспользовался отпуском, а 48% руководителей собираются сделать это в августе. Однако многие руководители даже не считают это полноценным отпуском. К тому же большинство из них, как показал опрос, проводят это лето за городом или на даче (27%).

Дачное управление

Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot, за последние 15 лет бывал то на севере, в Норвегии, то на юге, в Африке, то показывал детям знаменитые музеи мира, например галерею Уффици во Флоренции.

Обычно Андреев уезжает дней на пять, так как уверен, что хороший управленец не может оставить компанию на три недели. Зато на эти пять дней он полностью делегирует полномочия подчиненным и в отпуске работой не занимается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных