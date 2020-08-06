Как пандемия повлияла на отпускные планы топ-менеджеров

Как пандемия повлияла на отпускные планы топ-менеджеровГде и как отдыхают гендиректора российских компаний в этом году
В этом году из-за пандемии и инициированного ею экономического кризиса работы у руководителей прибавилось, но летний отпуск – дело по-прежнему святое. От отпуска отказались лишь 18% топ-менеджеров, а две трети (66%) все же решили отдохнуть, показал опрос 440 собственников и топ-менеджеров, проведенный компанией Kontakt Intersearch Russia. Каждый шестой уже воспользовался отпуском, а 48% руководителей собираются сделать это в августе. Однако многие руководители даже не считают это полноценным отпуском. К тому же большинство из них, как показал опрос, проводят это лето за городом или на даче (27%).
Дачное управление
Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot, за последние 15 лет бывал то на севере, в Норвегии, то на юге, в Африке, то показывал детям знаменитые музеи мира, например галерею Уффици во Флоренции.
Обычно Андреев уезжает дней на пять, так как уверен, что хороший управленец не может оставить компанию на три недели. Зато на эти пять дней он полностью делегирует полномочия подчиненным и в отпуске работой не занимается.