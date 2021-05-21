Как переосмыслить свою карьеру после пандемии

По мере формирования гибридных офисов и гибридной профессиональной идентичности мы приближаемся к моменту, который социологи называют пороговым, – к переходу (порой дискомфортному) от одного образа жизни к другому. Такие моменты характеризуются не только неопределенностью, но и новыми возможностями. Мы определили три ключевых аспекта в работе, на которые повлияла пандемия и которые могут помочь успешно перестроить дальнейшую карьеру.