Сотрудники отказываются от отпусков в пандемию

Андрей Козлов, менеджер по развитию бизнеса в российском офисе Johnson & Johnson, утверждает, что весомым фактором в принятии решения работать в отпуске становится корпоративная культура. Работать сверхурочно – давно устоявшаяся норма в сознании как руководящего состава, так и рядовых сотрудников компании Johnson & Johnson. Козлов отмечает, что такая норма существует и во многих других компаниях, в том числе и в российских. Значительную роль в отношении сотрудников к работе и к отпуску сыграл опыт удаленной работы в иностранных и российских компаниях, подчеркивает он. Уже более года Козлов работает удаленно и при этом замечает, что грань между работой и не только отпусками, но и жизнью вообще стала максимально размытой: ужин с семьей может в любой момент прерваться внеплановым онлайн-совещанием, важной рабочей задачей приходится заниматься сразу после дачных хлопот. Кроме того, никому не хочется показаться руководству неэффективным и попасть под сокращение, вот люди и работают сверхурочно, говорит он.