Сотрудники отказываются от отпусков в пандемию

Сотрудники отказываются от отпусков в пандемиюА те, что берут отпуск, планируют работать во время отдыха. И это вовсе не в интересах нанимателей
Пандемия нарушила планы на летний отпуск каждого пятого россиянина, выяснили аналитики SuperJob. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов России. Одни не смогли выехать из-за закрытых границ, другие остались дома, чтобы не заразиться. Из-за возникших сложностей около трети российских сотрудников совсем отказались от отпуска в этом году, еще столько же не отдыхали около двух лет, показал опрос «Зарплата.ру». В опросе приняли участие 2013 респондентов из всех регионов России.
Андрей Козлов, менеджер по развитию бизнеса в российском офисе Johnson & Johnson, утверждает, что весомым фактором в принятии решения работать в отпуске становится корпоративная культура. Работать сверхурочно – давно устоявшаяся норма в сознании как руководящего состава, так и рядовых сотрудников компании Johnson & Johnson. Козлов отмечает, что такая норма существует и во многих других компаниях, в том числе и в российских. Значительную роль в отношении сотрудников к работе и к отпуску сыграл опыт удаленной работы в иностранных и российских компаниях, подчеркивает он. Уже более года Козлов работает удаленно и при этом замечает, что грань между работой и не только отпусками, но и жизнью вообще стала максимально размытой: ужин с семьей может в любой момент прерваться внеплановым онлайн-совещанием, важной рабочей задачей приходится заниматься сразу после дачных хлопот. Кроме того, никому не хочется показаться руководству неэффективным и попасть под сокращение, вот люди и работают сверхурочно, говорит он.
По решению Конституционного суда неотгулянные отпуска не сгорают и сотрудникам все равно придется их отгулять, так как денежная компенсация за эти дни выплачивается только при увольнении, рассказывает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры». Работодатели также заинтересованы в регулярном отдыхе сотрудников: если сотрудник не берет отпуск два года подряд, работодателя могут оштрафовать на 30 000–50 000 руб. согласно статье 5.27 КоАПа, говорит Михайличенко.
Работники отправляются в отпуска согласно графикам, утвержденным в декабре предыдущего года, и работодатели не имеют права отказать им в отпуске в эти дни, продолжает Михайличенко. Однако отпуска за прошлый год в график, как правило, не вносятся. Поэтому сотрудники могут воспользоваться таким отпуском только по согласованию с работодателем – заставить его предоставить неотгулянный отпуск в даты по своему усмотрению не получится, предупреждает Михайличенко. Приказ подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом, говорит она.