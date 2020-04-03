6. Установите границы. Определите основные правила для всех, кто разделяет ваше пространство, когда вы работаете. Мы рекомендуем закрывать дверь на рабочие часы – это предотвратит неловкие моменты во время конференций и онлайн-звонков, а также создаст границу между рабочим пространством и вашим домом. Когда мне приходится заниматься делами, требующими высокой степени концентрации, я вспоминаю одного из своих любимых писателей – Владимира Набокова. У него был мел, которым он очерчивал границу в своем номере гостиницы в Монтре, – во время работы над очередной книгой домашним запрещалась переходить за эту линию. Соблюдать границы, конечно, важно, но не менее важно делиться с семьей информацией, которая позволит им почувствовать значимость вашей работы и помочь по мере сил. Успех в работе, особенно сейчас, во многом зависит от поддержки родных.