Как правильно спланировать работу в январе

В деловом плане первая половина января обычно время довольно тихое. В конце года завершены или приостановлены серьезные проекты, подведены итоги, начислены премии, куплены подарки. Да и вся природа зимой находится в состоянии зимнего сна. Поэтому нужно стремиться достичь душевного умиротворения, эмоционального равновесия, чтобы в январе быть в гармонии с миром. Напоминайте себе об этом каждый день.