Как правильно спланировать работу в январе
Личные инициативы, начатые в январе, оказываются более жизнеспособными, чем в другие месяцы
Январь всегда полон надежд. Ведь он открывает новый год, который непременно, как мы надеемся, принесет удачу. Потом надежды могут рассеяться, но в начале года они появляются даже у отъявленных пессимистов.
В деловом плане первая половина января обычно время довольно тихое. В конце года завершены или приостановлены серьезные проекты, подведены итоги, начислены премии, куплены подарки. Да и вся природа зимой находится в состоянии зимнего сна. Поэтому нужно стремиться достичь душевного умиротворения, эмоционального равновесия, чтобы в январе быть в гармонии с миром. Напоминайте себе об этом каждый день.
Надо наслаждаться всеми зимними удовольствиями, которые дарит январь. Но именно в начале года придется настроиться на высокий рабочий ритм. Длительная раскачка после каникул только расхолаживает. Нужно поставить перед собой амбициозный личный план. Стараться в течение рабочего дня выполнять как можно больше задач. А полученные результаты помогут зарядиться энергией.