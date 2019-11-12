Александр Мишарин покинет пост заместителя гендиректора РЖД

Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», – отметил он.
«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений», – добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но «сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева».
Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. Зеленский, по его словам, ответил согласием на это предложение, Путин – пока не решил. Президенты могли бы встретиться в Казахстане, отметил Назарбаев. Он добавил, что сейчас для этого «хороший момент».
Украина и Россия обсуждают дату и место первой встречи Путина и Зеленского уже несколько месяцев. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны – участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, пояснил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».
На вопрос «Ведомостей», что именно осталось сделать, чтобы в Москве сочли завершенной подготовку к саммиту, ведь основные условия уже вроде бы выполнены, Песков ответил: «Ну почему? Есть же понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, и есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной. Ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи».