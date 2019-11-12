Александр Мишарин покинет пост заместителя гендиректора РЖД

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Министр транспорта попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния, находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

На совещании по инвестпрограмме госмонополии на 2020 г. Дитрих напомнил, что в 2014 г. были достигнуты договоренности о возможном увеличении финансирования программы по закупке тягово-подвижного состава. Денежные средства планировалось выделить из ФНБ. «Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», — сказал Дитрих.

В 2020-2022 гг. РЖД планирует потратить 488 млрд руб. на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет займов и денег компании, фактически без привлечения госсредств, отметил Дитрих.

Как поясняет РБК. речь идет о 39,8 млрд руб. фонда, размещенных в Центробанке. В 2014 г. для поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были потом размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Булозеров говорил, что госкомпания просит предоставить остаток этой суммы на покупку локомотивов.

Сейчас на эти же средства претендует «Почта России». Ранее гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведевус просьбой выделить эти деньги на развитие инфраструктуры «Почты России». На данный момент на модернизацию 42 000 почтовых отделений госкомпании требуются инвестиции, также деньги нужны на обучение и повышение квалификации персонала (около 290 000 сотрудников), говорилось в письме.