Игорь Мишин стал президентом «РЭП холдинга»
Игорь Мишин назначен на пост президента АО «РЭП Холдинг», следует из сообщения компании. Его предшественник Игорь Кислицын был избран на эту должность пять месяцев назад — в июле 2019 г.
Мишин закончил Санкт-Петербургскую военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского по специальности «Техническое и программное обеспечение функционирования ЭВТ», а также Санкт-Петербургский Российский Государственный университет им. А.И. Герцена по специальности «Юриспруденция». Начал карьеру юристом в ОАО «Северо-Западный Телеком». Затем работал на руководящих должностях в ОАО «Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр» и ООО «Севзапэнергосетьпроект». В 2016 г. занял пост вице-президента по административным вопросам Акционерного общества «РЭП Холдинг». Работает генеральным директором ЗАО «Невский завод» с конца 2018 г.