Игорь Мишин стал президентом «РЭП холдинга»

Мишин закончил Санкт-Петербургскую военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского по специальности «Техническое и программное обеспечение функционирования ЭВТ», а также Санкт-Петербургский Российский Государственный университет им. А.И. Герцена по специальности «Юриспруденция». Начал карьеру юристом в ОАО «Северо-Западный Телеком». Затем работал на руководящих должностях в ОАО «Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр» и ООО «Севзапэнергосетьпроект». В 2016 г. занял пост вице-президента по административным вопросам Акционерного общества «РЭП Холдинг». Работает генеральным директором ЗАО «Невский завод» с конца 2018 г.