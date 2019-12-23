Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора
Василий Поздышев покинет пост заместителя председателя Банка России, сообщила журналистам руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина. Он возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Василий Поздышев окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Университет Paris-IX Dauphine в Париже. Также проходил обучение в Страсбурге в Ecole Nationale d'Administration. Работает в ЦБ с 2012 г., до назначения зампредом был директором департамента банковского регулирования.
ФКБС занимается оздоровлением кредитных организаций от имени ЦБ. Раньше этим занимался сам Банк России, но для санации крупных банков ресурсов не хватало. Для санации через ФКБС деньги выделяет государство.