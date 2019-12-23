Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

Василий Поздышев окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Университет Paris-IX Dauphine в Париже. Также проходил обучение в Страсбурге в Ecole Nationale d'Administration. Работает в ЦБ с 2012 г., до назначения зампредом был директором департамента банковского регулирования.