Кигалов назначен гендиректором АО «Воркутауголь»

Николай Кигалов закончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Горный инженер». С 2009 г. работал главным инженером на различных угледобывающих предприятиях Кемеровской области. Затем стал директором шахты «Распадская». До нового назначения занимал должность исполнительного директора.