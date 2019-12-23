Кигалов назначен гендиректором АО «Воркутауголь»
Николай Кигалов назначен генеральным директором АО «Воркутауголь», входящего в ПАО «Северсталь», сообщает пресс-служба организации. Ранее занимавший этот пост Сергей Лихопуд продолжит карьеру вне компании.
Николай Кигалов закончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Горный инженер». С 2009 г. работал главным инженером на различных угледобывающих предприятиях Кемеровской области. Затем стал директором шахты «Распадская». До нового назначения занимал должность исполнительного директора.
АО «Воркутауголь» – одно из крупнейших предприятий угольной промышленности в России. В прошлом году компания увеличила добычу угля на 12%, до 9,6 млн т.