Басаргин стал представителем России в бюро по расследованию авиакатастроф ЕАЭС

Виктор Басаргин закончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева по специальности «технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых» и Уральский социально-политический институт по специальности «политология». Карьеру начал секретарем комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи центрального рудоуправления комбината «Ураласбест». В девяностые годы работал председателем Фонда имущества Свердловской области. В 2008–2012 гг. был министром регионального развития в правительстве Владимира Путина. Возглавлял наблюдательный совет Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. В 2012–2017 гг. занимал пост губернатора Пермского края. С февраля 2017 г. руководил Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.