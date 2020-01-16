Барышников уходит с поста замгендиректора «Газпром нефти»

Барышников закончил Военный краснознаменный институт и Северо-Западную академию государственной службы при Президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В девяностые работал в Ленгорисполкоме, Комитете по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга. Затем стал советником вице-губернатора Санкт-Петербурга и директором некоммерческого партнерства «Центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона». С 2000 по 2002 г. был советником Аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе. До назначения на должность замруководителя «Газпром нефти» работал директором представительства ОАО «Газпром» в КНР.