Холманских покинул совет директоров «Уралвагонзавода»

Холманских закончил Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института со специализацией «инженер-механик колёсных и гусеничных машин». В студенческие годы работал на УВЗ грузчиком. Позднее занимал должности начальника участка, заместителя начальника, начальника механосборочного цеха и заместителя начальника механосборочного производства. В 2011 г. Игорь стал начальником сборочного цеха № 130. Спустя несколько месяцев Холманских выступил в качестве одного из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина на предприятии и стал его доверенным лицом. В 2012 г. он был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. Через шесть лет он покинул этот пост и возглавил совет директоров УВЗ.