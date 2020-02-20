Евгений Джамалов стал директором по инновациям «Магнита»

Руководство «Магнита» назначило Евгения Джамалова директором по инновациям, сообщила компания. Он будет осуществлять взаимодействие с внешними технологическими партнерами и инкубаторами. В его обязанности также войдет поиск эффективных инновационных решений в сфере ритейла, их интеграция в операционную деятельность и бизнес-процессы.