Николай Александров снят с поста гендиректора «Метростроя»
Совет директоров ОАО «Метрострой» принял решение освободить Николая Александрова от должности генерального директора, сообщила пресс-служба компании. Теперь этот пост займёт Сергей Харлашкин.
Ранее Александров был задержан по обвинению в растрате. В конце января ему смягчили меру пресечения и отпустили под домашний арест. Николай возглавлял «Метрострой» с июня 2017 г. До этого компанией руководил его отец Вадим Александров.
Сергей Харлашкин закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола, Военную академию им. Дзержинского, Высшую коммерческую школу, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте. До назначения в ОАО «Метрострой» был председателем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Ранее работал гендиректором ОАО «Мосавтодор и партнеры» и ЗАО «Фирма «Мосводоканалстрой».