Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

АФК «Система» — российская инвестиционная корпорация. Она занимается обслуживанием около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Sistema SmartTech создается на срок восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Основатели фонда предполагают, что за время работы он поддержит около 20 венчурных проектов на ранней стадии. Объем инвестиций в каждый отдельный проект может варьироваться от 50 до 300 млн рублей.