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Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

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Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Ксения закончила МГИМО по специальности «Международные экономические отношения». Карьеру начала помощником заместителя руководителя в «Ростехнадзоре». В 2013 г. стала старшим аналитиком департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанка». Позднее стала советником заместителя председателя правления банка. С 2015 г. Шойгу занимается организацией спортивных проектов «Лиги героев». Сейчас Ксения развивает собственную инвесткомпанию «Кэпитал перформ» (ей принадлежит 59%). 

АФК «Система» — российская инвестиционная корпорация. Она занимается обслуживанием около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Sistema SmartTech создается на срок восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Основатели фонда предполагают, что за время работы он поддержит около 20 венчурных проектов на ранней стадии. Объем инвестиций в каждый отдельный проект может варьироваться от 50 до 300 млн рублей.

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