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Антон Черепенников вошел в совет директоров «Мегафона»

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Основатель группы IT-компаний «ИКС Холдинг» Антон Черепенников вошел в совет директоров «Мегафона», сообщила пресс-служба оператора. Помимо него в совет директоров вошли гендиректор USM Иван Стрешинский, заместитель гендиректора по экономике и финансам USM Евгений Быстрых, руководитель дирекции по телекоммуникационным проектам USM Максим Анипкин, главный исполнительный директор киберспортивного холдинга ESforce Эмин Антонян, экс-гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан и CEO эмиратского мобильного оператора Du Йохан Деннелинд. Кроме того, совет покинули Антон Рыбалкин, Игорь Иванов,  Анна Серебряникова, Александр Есиков и Наталья Чумаченко.

Черепенников закончил Московский государственный строительный университет. Позднее создал компанию «Основа Лаб». В 2015 г. приобрел «Малвин Системс» и объединил компании в ГК «Цитатдель». В тот же год, совместно с основателем киберспортивного клуба Natus Vincere Александром Кохановским, Черепенников создал киберспортивный холдинг ESforce на базе клуба Virtus.pro. В 2016 г. Антон основал группу IT-компаний «Форпост». В марте 2018 г. он основал компанию ООО «Криптонит». Спустя девять месяцев Черепенников создал «ИКС Холдинг», который объединит 23 ИТ-компании, в числе которых «Цитадель», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по ИБ «Криптонит». 

Ранее компания USM Алишера Усманова анонсировала, что через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком», владеющее «Мегафоном», приобретет 100%  IT-группы «ИКС Холдинг». В результате обмена долей акций основатель Антон Черепенников получит 10% «ЮэСэМ Телекома», 80% акций компании останется во владении USM, а еще 10% — у генерального директора USM Ивана Стрешинского. Сам Стрешинский возглавит «ЮэСэМ Телеком», а Черепенников станет операционным директором компании, сохранив должность генерального директора в «ИКС Холдинге». Сделку планируют завершить в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных