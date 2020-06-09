Антон Черепенников вошел в совет директоров «Мегафона»
Основатель группы IT-компаний «ИКС Холдинг» Антон Черепенников вошел в совет директоров «Мегафона», сообщила пресс-служба оператора. Помимо него в совет директоров вошли гендиректор USM Иван Стрешинский, заместитель гендиректора по экономике и финансам USM Евгений Быстрых, руководитель дирекции по телекоммуникационным проектам USM Максим Анипкин, главный исполнительный директор киберспортивного холдинга ESforce Эмин Антонян, экс-гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан и CEO эмиратского мобильного оператора Du Йохан Деннелинд. Кроме того, совет покинули Антон Рыбалкин, Игорь Иванов, Анна Серебряникова, Александр Есиков и Наталья Чумаченко.
Черепенников закончил Московский государственный строительный университет. Позднее создал компанию «Основа Лаб». В 2015 г. приобрел «Малвин Системс» и объединил компании в ГК «Цитатдель». В тот же год, совместно с основателем киберспортивного клуба Natus Vincere Александром Кохановским, Черепенников создал киберспортивный холдинг ESforce на базе клуба Virtus.pro. В 2016 г. Антон основал группу IT-компаний «Форпост». В марте 2018 г. он основал компанию ООО «Криптонит». Спустя девять месяцев Черепенников создал «ИКС Холдинг», который объединит 23 ИТ-компании, в числе которых «Цитадель», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по ИБ «Криптонит».
Ранее компания USM Алишера Усманова анонсировала, что через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком», владеющее «Мегафоном», приобретет 100% IT-группы «ИКС Холдинг». В результате обмена долей акций основатель Антон Черепенников получит 10% «ЮэСэМ Телекома», 80% акций компании останется во владении USM, а еще 10% — у генерального директора USM Ивана Стрешинского. Сам Стрешинский возглавит «ЮэСэМ Телеком», а Черепенников станет операционным директором компании, сохранив должность генерального директора в «ИКС Холдинге». Сделку планируют завершить в 2020 г.