Антон Черепенников вошел в совет директоров «Мегафона»

Черепенников закончил Московский государственный строительный университет. Позднее создал компанию «Основа Лаб». В 2015 г. приобрел «Малвин Системс» и объединил компании в ГК «Цитатдель». В тот же год, совместно с основателем киберспортивного клуба Natus Vincere Александром Кохановским, Черепенников создал киберспортивный холдинг ESforce на базе клуба Virtus.pro. В 2016 г. Антон основал группу IT-компаний «Форпост». В марте 2018 г. он основал компанию ООО «Криптонит». Спустя девять месяцев Черепенников создал «ИКС Холдинг», который объединит 23 ИТ-компании, в числе которых «Цитадель», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по ИБ «Криптонит».