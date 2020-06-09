Елена Строкатова возглавила ТД «Мое Лето»

«Моё Лето» — один из крупнейших и технологичных производителей свежих овощей и грибов в России. На собственных тепличных и фермерских хозяйствах ежегодно компания выращивает более 40 тысяч тонн экологичных премиальных овощей — томатов, огурцов, баклажанов, зелени и шампиньоны с максимальным объемом производства 10 000 тонн.