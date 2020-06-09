Елена Строкатова возглавила ТД «Мое Лето»
Елена Строкатова назначена новым руководителем российского производителя тепличных овощей ТД «Мое Лето», сообщила пресс-служба компании. Она займется увеличением оборота компании с помощью реализации стратегии развития программных поставок, а также увеличением доли присутствия в торговых сетях и региональной экспансии.
Ранее Елена работала в компании Х5 Retail Group, на позициях директора направления ФРОВ и директора департамента по импорту, в «СпарРитейл», а также в ПАО «Магнит» в должности директора по трансформации группы категорий свежих продовольственных продуктов.
«Моё Лето» — один из крупнейших и технологичных производителей свежих овощей и грибов в России. На собственных тепличных и фермерских хозяйствах ежегодно компания выращивает более 40 тысяч тонн экологичных премиальных овощей — томатов, огурцов, баклажанов, зелени и шампиньоны с максимальным объемом производства 10 000 тонн.